A região Sul terá grande chance de chuva neste sábado (21). As cidades mais quentes da região serão Inaciolândia, com 30.7°C, Porteirão, com 30.2°C, e Cachoeira Dourada, com 30.1°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Morrinhos e Piracanjuba, ambas com 19.7°C.A umidade do tempo na região terá uma média de 81.65%, com a cidade de Cezarina apresentando os maiores índices, chegando a 94.0%. A probabilidade média de chuva é de 59.81%, mas cidades como Mairipotaba e Morrinhos terão 95.0% de chance de chuva, seguidas por Água Limpa com 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 28.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 90.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Buriti Alegre: máxima 28.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Caldas Novas: máxima 28.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Cezarina: máxima 27.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Cromínia: máxima 27.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Edealina: máxima 28.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Edéia: máxima 28.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 60.0%Goiatuba: máxima 28.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 80.0%Inaciolândia: máxima 30.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Indiara: máxima 28.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Itumbiara: máxima 29.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 80.0%Joviânia: máxima 28.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 80.0%Mairipotaba: máxima 27.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 95.0%Marzagão: máxima 28.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 85.0%Morrinhos: máxima 27.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 95.0%Panamá: máxima 28.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Piracanjuba: máxima 27.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Pontalina: máxima 28.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Porteirão: máxima 30.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Professor Jamil: máxima 27.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Rio Quente: máxima 27.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Varjão: máxima 27.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Vicentinópolis: máxima 28.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 60.0%Água Limpa: máxima 28.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 90.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.