A região Sul terá um tempo com grande chance de chuva no sábado (21). A cidade mais quente será Inaciolândia, com máxima de 30.4°C, seguida por Porteirão com 29.9°C e Cachoeira Dourada com 29.8°C. As temperaturas mais baixas serão registradas em Piracanjuba, com mínima de 19.7°C, e Cromínia, com 19.8°C.\nA umidade média na região será de 83.1%, com cidades como Caldas Novas, Cezarina e Rio Quente registrando os maiores índices de 94.0%. A probabilidade média de chuva é de 42.12%, mas algumas cidades terão chances bem elevadas durante o dia, como Vicentinópolis com 90.0%, Inaciolândia com 85.0% e Buriti Alegre com 80.0% de probabilidade.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Sul:\nAloândia: máxima 29.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%