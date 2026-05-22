A região Sul, para sábado (23), apresentará um tempo predominantemente ameno a quente. As temperaturas máximas na região serão de 29.1°C em Cachoeira Dourada, 28.9°C em Porteirão e 28.7°C em Indiara. Já as cidades com as temperaturas mínimas mais baixas incluem Rio Quente, com 17.4°C, e Caldas Novas, registrando 17.8°C.A umidade média na região será de 71.75%. Os maiores índices de umidade podem ser observados em Rio Quente, com 87.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 10.38%, com os maiores índices registrados em Marzagão e Rio Quente, ambos com 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 27.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 26.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 29.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 26.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 28.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 26.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 28.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 28.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 26.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 28.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 28.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 28.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 27.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 27.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 26.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 26.2°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 26.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 25.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 27.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 28.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 27.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 26.1°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 27.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 27.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 27.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.