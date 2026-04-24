A região Sul, para sábado (25), terá um tempo com temperaturas que variam de amenas a quentes, sem indicativos de grandes chances de chuva, altas temperaturas ou baixa umidade. As cidades mais quentes incluem Porteirão, com máxima de 32.4°C, Inaciolândia, com 32.2°C, e Cachoeira Dourada, com 31.7°C. Já as cidades mais frias serão Caldas Novas, com mínima de 18.1°C, e Marzagão, com 18.2°C.\nA umidade média na região será de 56.33%, com as cidades de Cachoeira Dourada (71.0%), Cezarina (70.0%) e Água Limpa (69.0%) registrando os maiores índices. A probabilidade média de chuva é de apenas 3.27%, com Aloândia, Caldas Novas e Joviânia apresentando as maiores chances, todas com 10.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Sul:\nAloândia: máxima 31.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%