A região Sul vivencia um sábado (25) com predomínio de tempo firme e sem expectativa de chuva na maior parte de seu território. Os termômetros registram marcas quentes no período da tarde, destacando-se Indiara com máxima de 31,3°C, seguida por Cezarina e Edéia, ambas registrando 31,2°C. Por outro lado, o início do dia apresenta marcas mais amenas nas áreas menos quentes, apontando mínimas de 15,5°C em Marzagão e 15,8°C em Rio Quente.A umidade relativa do ar na região fica em torno de 59,19% em média, com picos elevados à noite em Água Limpa, com 80,0%, e alcançando 75,0% em Buriti Alegre e Marzagão. Já a probabilidade média de chuva na região é de apenas 4,52%, embora algumas cidades registrem maiores possibilidades para pancadas isoladas de chuva, como Panamá, que apresenta 30,0% de chance, e as localidades de Buriti Alegre e Goiatuba, ambas com probabilidade de 25,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29,7°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29,2°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Buriti Alegre: máxima 27,3°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Dourada: máxima 29,5°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldas Novas: máxima 28,3°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cezarina: máxima 31,2°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cromínia: máxima 29,8°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Edealina: máxima 31,0°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edéia: máxima 31,2°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiatuba: máxima 27,9°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 5,0%Inaciolândia: máxima 29,4°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Indiara: máxima 31,3°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itumbiara: máxima 28,8°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Joviânia: máxima 29,7°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Mairipotaba: máxima 30,7°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Marzagão: máxima 28,2°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 15,5°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morrinhos: máxima 28,4°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Panamá: máxima 27,8°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 5,0%Piracanjuba: máxima 28,9°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Pontalina: máxima 30,0°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Porteirão: máxima 30,9°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Professor Jamil: máxima 30,0°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rio Quente: máxima 28,2°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Varjão: máxima 30,2°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vicentinópolis: máxima 30,1°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Água Limpa: máxima 27,9°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.