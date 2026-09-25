A região Sul terá um sábado (26) sob forte calor e predomínio de sol na maioria das localidades. As marcas mais elevadas do dia estão previstas para Cachoeira Dourada, que deve registrar máxima de 37,4°C, além de Inaciolândia e Porteirão, ambas com previsão de atingir até 37,2°C. Por outro lado, as menores temperaturas da rodada devem ocorrer em Professor Jamil, com mínima de 22,3°C, e em Cezarina, com marcas que podem descer a até 22,6°C.A umidade relativa do ar na região apresenta média de 48,38%, tendo os maiores percentuais registrados em Cezarina e Indiara, onde os índices alcançam 64,0%. Já a probabilidade média de chuva para este dia é de apenas 3,75% no consolidado regional, indicando tempo predominantemente firme, embora Buriti Alegre e Rio Quente apontem as maiores chances de precipitação com discretos 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 35,9°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 36,2°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Buriti Alegre: máxima 34,5°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Dourada: máxima 37,4°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Caldas Novas: máxima 35,4°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cezarina: máxima 35,7°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cromínia: máxima 34,8°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Edealina: máxima 36,2°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Edéia: máxima 36,3°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Goiatuba: máxima 35,2°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Inaciolândia: máxima 37,2°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Indiara: máxima 36,0°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itumbiara: máxima 36,8°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Joviânia: máxima 35,5°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mairipotaba: máxima 35,6°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Marzagão: máxima 36,1°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Morrinhos: máxima 34,7°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Panamá: máxima 35,7°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Piracanjuba: máxima 34,4°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Pontalina: máxima 35,5°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Porteirão: máxima 37,2°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Professor Jamil: máxima 35,3°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Rio Quente: máxima 35,5°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Varjão: máxima 34,5°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Vicentinópolis: máxima 35,6°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Água Limpa: máxima 35,9°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.