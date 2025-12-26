A região Sul, para o sábado (27), terá a grande chance de chuva como principal característica do tempo. As temperaturas mais elevadas serão em Porteirão, com 36.1°C, Inaciolândia com 35.7°C e Cachoeira Dourada com 35.6°C. As cidades com menores temperaturas no tempo incluem Buriti Alegre e Cezarina, ambas marcando 21.7°C.A umidade média na região será de 64.62%. No entanto, cidades como Cezarina e Varjão podem alcançar 90.0% de umidade, e Piracanjuba 83.0%. A probabilidade média de chuva é de 25.77%, mas Buriti Alegre, Cezarina e Edéia se destacam com 75.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 33.7°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 30.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 34.2°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Buriti Alegre: máxima 33.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Cachoeira Dourada: máxima 35.6°C, mínima 24.6°C | sensação térmica máx 38.0°C | sensação térmica mín 26.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Caldas Novas: máxima 35.4°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 35.0%Cezarina: máxima 33.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 75.0%Cromínia: máxima 33.7°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 30.0%Edealina: máxima 33.7°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 30.0%Edéia: máxima 33.9°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 75.0%Goiatuba: máxima 34.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 45.0%Inaciolândia: máxima 35.7°C, mínima 25.1°C | sensação térmica máx 37.8°C | sensação térmica mín 27.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Indiara: máxima 33.7°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 75.0%Itumbiara: máxima 35.4°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 40.0%Joviânia: máxima 35.3°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 37.9°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Mairipotaba: máxima 33.7°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 30.0%Marzagão: máxima 34.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 70.0%Morrinhos: máxima 33.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 65.0%Panamá: máxima 34.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 45.0%Piracanjuba: máxima 32.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Pontalina: máxima 33.7°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 30.0%Porteirão: máxima 36.1°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 38.4°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 50.0%Professor Jamil: máxima 32.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Rio Quente: máxima 35.4°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 35.0%Varjão: máxima 33.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 75.0%Vicentinópolis: máxima 34.6°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Água Limpa: máxima 34.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 70.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.