A região Sul apresentará tempo com temperaturas elevadas para o sábado (27). As cidades mais quentes incluem Porteirão com máxima de 30.8°C, Indiara com 30.7°C e Edéia com 30.6°C. Já as cidades mais frias serão Marzagão com mínima de 16.0°C e Rio Quente com 16.2°C.A umidade média na região será de 61.6%, com os maiores índices de umidade em Água Limpa (79.0%), Marzagão (77.0%) e Aloândia (76.0%). A probabilidade de chuva é baixa, com uma média de 6.73%, e as maiores chances ocorrem em Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás, todas com 10.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.4°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Buriti Alegre: máxima 27.9°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.5°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Caldas Novas: máxima 28.3°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Cezarina: máxima 30.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cromínia: máxima 29.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Edealina: máxima 30.4°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Edéia: máxima 30.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Goiatuba: máxima 28.1°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 30.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Indiara: máxima 30.7°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itumbiara: máxima 29.8°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Joviânia: máxima 29.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 30.0°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Marzagão: máxima 28.8°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Morrinhos: máxima 28.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Panamá: máxima 28.2°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 28.2°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Pontalina: máxima 29.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Porteirão: máxima 30.8°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 29.3°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Rio Quente: máxima 28.1°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Varjão: máxima 29.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Vicentinópolis: máxima 29.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 28.7°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.