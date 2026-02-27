A região Sul para sábado (28) terá um tempo com temperaturas amenas a moderadas. As temperaturas máximas na região alcançarão 30.5°C em Inaciolândia, seguida por Cachoeira Dourada com 30.0°C e Porteirão com 29.9°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Morrinhos e Piracanjuba, ambas com 18.4°C.A umidade média na região será de 79.06%, enquanto a probabilidade média de chuva fica em 23.08%. As cidades com maior probabilidade de tempo chuvoso incluem Bom Jesus de Goiás e Varjão, ambas com 40.0%, e Água Limpa com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 28.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 28.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cezarina: máxima 28.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Cromínia: máxima 28.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 29.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 29.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Goiatuba: máxima 28.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 30.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 29.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Itumbiara: máxima 29.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 28.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 28.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 28.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Morrinhos: máxima 28.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 28.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 28.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 28.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 29.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 28.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Rio Quente: máxima 28.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 28.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Vicentinópolis: máxima 28.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 28.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.