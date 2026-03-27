A região Sul terá tempo sem chuva para sábado (28). O tempo se manterá firme, com temperaturas que variam. As cidades mais quentes serão Porteirão, com máxima de 30.9°C, Inaciolândia, com 30.6°C, e Cachoeira Dourada, com 30.1°C. Já as cidades mais frias serão Professor Jamil, com mínima de 17.8°C, e Rio Quente, com 17.9°C.A umidade média na região será de 67.4%. As cidades com maior umidade incluem Marzagão, com 82.0%, Água Limpa, com 81.0%, e Cachoeira Dourada, também com 81.0%. A probabilidade de chuva para a região é de 0.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buriti Alegre: máxima 28.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caldas Novas: máxima 28.8°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cezarina: máxima 29.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cromínia: máxima 28.6°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Edealina: máxima 29.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Edéia: máxima 29.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiatuba: máxima 29.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Inaciolândia: máxima 30.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Indiara: máxima 30.0°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itumbiara: máxima 29.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Joviânia: máxima 29.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mairipotaba: máxima 28.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Marzagão: máxima 28.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Morrinhos: máxima 28.6°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Panamá: máxima 29.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Piracanjuba: máxima 28.4°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pontalina: máxima 29.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Porteirão: máxima 30.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Professor Jamil: máxima 28.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rio Quente: máxima 28.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Varjão: máxima 28.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vicentinópolis: máxima 29.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Água Limpa: máxima 29.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.