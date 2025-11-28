A região Sul terá grande chance de chuva para o sábado (29), com o tempo indicando uma alta probabilidade de precipitação em diversas localidades. As cidades mais quentes previstas para este dia são Porteirão, com máxima de 37.3°C, Joviânia, com 36.3°C, e Itumbiara, com 36.0°C. Já as menores temperaturas do tempo são esperadas em Piracanjuba e Professor Jamil, ambas com mínima de 20.7°C.A umidade média na região ficará em 46.87%, mas a cidade de Porteirão registrará umidade de 27.0% durante o dia. Em contrapartida, Cezarina pode alcançar 70.0% de umidade à noite. A probabilidade média de chuva para a região é de 6.54%, porém algumas cidades se destacam com chances muito mais elevadas, como Piracanjuba e Professor Jamil, ambas com 85.0% de probabilidade de chuva à noite, e Caldas Novas, com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 35.0°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 35.6°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 28.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buriti Alegre: máxima 33.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Dourada: máxima 35.9°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 28.0% | umidade noite 42.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Caldas Novas: máxima 34.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 75.0%Cezarina: máxima 34.2°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cromínia: máxima 35.0°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Edealina: máxima 35.0°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Edéia: máxima 35.1°C, mínima 23.8°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiatuba: máxima 34.9°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 32.0% | umidade noite 47.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Inaciolândia: máxima 35.8°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 28.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Indiara: máxima 34.2°C, mínima 23.5°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itumbiara: máxima 36.0°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 30.0% | umidade noite 42.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Joviânia: máxima 36.3°C, mínima 23.9°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mairipotaba: máxima 35.0°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Marzagão: máxima 34.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Morrinhos: máxima 33.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Panamá: máxima 34.9°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 32.0% | umidade noite 47.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Piracanjuba: máxima 34.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 85.0%Pontalina: máxima 35.0°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Porteirão: máxima 37.3°C, mínima 24.5°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 27.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Professor Jamil: máxima 34.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 85.0%Rio Quente: máxima 34.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 75.0%Varjão: máxima 34.2°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vicentinópolis: máxima 35.6°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Água Limpa: máxima 34.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.