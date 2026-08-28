A região Sul enfrentará um dia de calor muito intenso neste sábado (29), apresentando médias térmicas elevadas em toda a sua extensão. Os picos de temperatura máxima se concentrarão em municípios como Cachoeira Dourada, que pode registrar até 37,2°C, seguido de perto por Inaciolândia e Porteirão, ambos com previsão de atingir 37,1°C. Em contrapartida, as marcas mais amenas no início do dia devem ocorrer em Marzagão e Água Limpa, com mínimas de 21,0°C e 21,2°C, respectivamente.O tempo também se caracterizará por índices moderados de umidade relativa do ar, cuja média geral deve ficar em 43,48%, com Água Limpa alcançando o maior percentual de 62,0% e Marzagão registrando 59,0%. Já a probabilidade média de chuva para a região é baixa, estimada em apenas 5,38%. Os maiores índices de chance de precipitação não passam de 10,0%, taxa que é esperada em localidades como Água Limpa, Aloândia e Cezarina.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 35,7°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 36,5°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Buriti Alegre: máxima 34,4°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cachoeira Dourada: máxima 37,2°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldas Novas: máxima 34,6°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Cezarina: máxima 36,1°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Cromínia: máxima 35,0°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Edealina: máxima 36,3°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Edéia: máxima 36,7°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Goiatuba: máxima 34,7°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inaciolândia: máxima 37,1°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Indiara: máxima 36,6°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Itumbiara: máxima 36,2°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Joviânia: máxima 35,5°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Mairipotaba: máxima 35,8°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Marzagão: máxima 34,9°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Morrinhos: máxima 34,6°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Panamá: máxima 35,0°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Piracanjuba: máxima 34,2°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Pontalina: máxima 35,6°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Porteirão: máxima 37,1°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Professor Jamil: máxima 35,3°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Rio Quente: máxima 34,6°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Varjão: máxima 35,0°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Vicentinópolis: máxima 35,7°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Limpa: máxima 34,8°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.