A região Sul terá um tempo com grande chance de chuva no sábado (3). As temperaturas mais elevadas serão registradas em Porteirão, com máxima de 30.0°C, seguida por Inaciolândia, com 29.8°C, e Joviânia, com 29.4°C. Já as mínimas mais baixas serão em Morrinhos, com 20.4°C, e Piracanjuba, com 20.9°C.A umidade média na região será de 83.73%, com Cezarina, Indiara e Varjão atingindo picos de 94.0%. A probabilidade média de chuva é de 57.31%, mas cidades como Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás apresentam 75.0% de chance de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 28.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Buriti Alegre: máxima 28.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Cachoeira Dourada: máxima 28.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Caldas Novas: máxima 29.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Cezarina: máxima 29.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Cromínia: máxima 28.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Edealina: máxima 28.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Edéia: máxima 29.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Goiatuba: máxima 27.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Inaciolândia: máxima 29.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Indiara: máxima 29.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Itumbiara: máxima 28.2°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Joviânia: máxima 29.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Mairipotaba: máxima 28.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Marzagão: máxima 28.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Morrinhos: máxima 28.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Panamá: máxima 27.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Piracanjuba: máxima 28.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Pontalina: máxima 28.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Porteirão: máxima 30.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Professor Jamil: máxima 28.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Rio Quente: máxima 29.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Varjão: máxima 29.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Vicentinópolis: máxima 28.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Água Limpa: máxima 28.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.