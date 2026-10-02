A região Sul terá um sábado (3) sob a influência de instabilidades que podem trazer pancadas em pontos isolados, com termômetros marcando marcas amenas a quentes ao longo do dia. As maiores temperaturas devem ser registradas em Inaciolândia, com máxima de 28,9°C, seguida por Indiara e Porteirão, ambas com 28,8°C. Já as menores temperaturas mínimas previstas para o período ocorrem em Morrinhos, com 19,6°C, e Buriti Alegre, que deve registrar 19,7°C.Em relação aos índices de umidade relativa do ar, a média regional fica em 75,21%, sendo que localidades como Marzagão, Professor Jamil e Rio Quente podem registrar até 85,0% de umidade. A probabilidade média de chuva para a região é de 13,75%, mas as chances de chover são significativamente mais expressivas em Inaciolândia, onde a probabilidade alcança 60,0%, seguida por Bom Jesus de Goiás e Cachoeira Dourada, com 55,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 27,9°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 0,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 27,6°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 0,0%Buriti Alegre: máxima 26,2°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 5,0%Cachoeira Dourada: máxima 28,4°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 0,0%Caldas Novas: máxima 26,9°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Cezarina: máxima 28,7°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%Cromínia: máxima 27,4°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Edealina: máxima 28,4°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Edéia: máxima 28,6°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Goiatuba: máxima 26,8°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Inaciolândia: máxima 28,9°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 0,0%Indiara: máxima 28,8°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Itumbiara: máxima 27,9°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 0,0%Joviânia: máxima 27,5°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Mairipotaba: máxima 28,1°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Marzagão: máxima 27,6°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Morrinhos: máxima 26,5°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Panamá: máxima 27,1°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%Piracanjuba: máxima 26,9°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Pontalina: máxima 27,7°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Porteirão: máxima 28,8°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Professor Jamil: máxima 27,7°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Rio Quente: máxima 26,8°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Varjão: máxima 27,6°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 0,0%Vicentinópolis: máxima 27,5°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Água Limpa: máxima 27,3°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.