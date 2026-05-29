A região Sul, para sábado (30), terá um tempo com temperaturas amenas e sem extremos significativos. As cidades mais quentes serão Cachoeira Dourada com 30.3°C, Porteirão com 29.8°C e Inaciolândia com 29.5°C. Já as mais frias serão Cezarina e Rio Quente, ambas com mínimas de 15.7°C.A umidade média na região será de 69.44%. As maiores probabilidades de chuva concentram-se em Itumbiara, com 15.0%, Água Limpa com 10.0% e Aloândia com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 28.7°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Buriti Alegre: máxima 27.6°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.3°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Caldas Novas: máxima 27.3°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cezarina: máxima 28.5°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 27.5°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Edealina: máxima 28.9°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Edéia: máxima 29.2°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Goiatuba: máxima 27.7°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Inaciolândia: máxima 29.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Indiara: máxima 28.9°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 29.4°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Joviânia: máxima 28.5°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 28.4°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Marzagão: máxima 28.0°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Morrinhos: máxima 27.3°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 27.9°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Piracanjuba: máxima 26.9°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 28.3°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Porteirão: máxima 29.8°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Professor Jamil: máxima 27.7°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Rio Quente: máxima 27.2°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Varjão: máxima 27.5°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 28.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Água Limpa: máxima 28.2°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.