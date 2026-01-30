A região Sul terá grande chance de chuva neste sábado (31). As temperaturas serão variadas, com as cidades mais quentes sendo Porteirão com 29.2°C, Inaciolândia com 29.0°C e Itumbiara com 28.7°C. Já as cidades mais frias esperam mínimas de 20.3°C em Caldas Novas e Morrinhos.A umidade média na região será de 86.23%, com Água Limpa e Aloândia registrando os maiores índices de 93.0%. A probabilidade média de chuva está em 48.65%, mas Porteirão se destaca com 85.0%, seguido por Água Limpa e Bom Jesus de Goiás com 75.0% de chance de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 27.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Buriti Alegre: máxima 27.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Cachoeira Dourada: máxima 28.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Caldas Novas: máxima 27.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Cezarina: máxima 27.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Cromínia: máxima 27.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Edealina: máxima 27.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Edéia: máxima 28.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Goiatuba: máxima 27.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Inaciolândia: máxima 29.0°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Indiara: máxima 27.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 28.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Joviânia: máxima 28.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Mairipotaba: máxima 27.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Marzagão: máxima 27.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Morrinhos: máxima 26.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Panamá: máxima 27.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Piracanjuba: máxima 26.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Pontalina: máxima 27.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Porteirão: máxima 29.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 25.0%Professor Jamil: máxima 26.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Rio Quente: máxima 27.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Varjão: máxima 27.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Vicentinópolis: máxima 27.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Água Limpa: máxima 27.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.