A região Sul terá grande chance de chuva neste sábado (4), sendo a principal característica do tempo para a data. As cidades com as temperaturas mais elevadas incluem Porteirão com máxima de 31.3°C, Inaciolândia com 31.1°C e Cachoeira Dourada com 30.5°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Piracanjuba, com mínima de 19.6°C, e Caldas Novas, com 19.8°C.A umidade na região tende a ser elevada, com destaques para Cachoeira Dourada, que pode atingir 90.0%, Água Limpa com 89.0% e Marzagão com 89.0%. Em relação à chance de chuva, Buriti Alegre, Cachoeira Dourada e Edéia apresentam as maiores probabilidades, com 65.0% em cada uma.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Buriti Alegre: máxima 29.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Caldas Novas: máxima 29.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Cezarina: máxima 29.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Cromínia: máxima 29.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Edealina: máxima 29.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 29.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Goiatuba: máxima 29.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 15.0%Inaciolândia: máxima 31.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Indiara: máxima 30.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 55.0%Itumbiara: máxima 29.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Joviânia: máxima 29.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Mairipotaba: máxima 29.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 29.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Morrinhos: máxima 28.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Panamá: máxima 29.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Piracanjuba: máxima 28.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 30.0%Pontalina: máxima 29.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 31.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Professor Jamil: máxima 29.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Rio Quente: máxima 29.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Varjão: máxima 29.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Vicentinópolis: máxima 29.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 29.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.