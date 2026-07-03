A região Sul, para sábado (4), terá um tempo com temperaturas máximas atingindo 29.9°C em Cachoeira Dourada, 29.7°C em Edéia e 29.6°C em Cezarina. As temperaturas mínimas serão de 13.0°C em Indiara e 13.2°C em Cezarina.A umidade média na região será de 59.77%, com a cidade de Água Limpa registrando os maiores índices noturnos. Em relação à chuva, a probabilidade média na região é de 0.1%, sendo Morrinhos a cidade com maior probabilidade de tempo chuvoso, alcançando 5.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 28.9°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 13.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buriti Alegre: máxima 27.8°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Dourada: máxima 29.9°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caldas Novas: máxima 28.1°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cezarina: máxima 29.6°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 13.2°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cromínia: máxima 28.6°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Edealina: máxima 29.6°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Edéia: máxima 29.7°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 14.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiatuba: máxima 27.8°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Inaciolândia: máxima 28.7°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Indiara: máxima 29.6°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itumbiara: máxima 29.2°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Joviânia: máxima 28.6°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mairipotaba: máxima 29.3°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Marzagão: máxima 28.5°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 13.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Morrinhos: máxima 28.0°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Panamá: máxima 28.0°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Piracanjuba: máxima 27.9°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pontalina: máxima 28.9°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Porteirão: máxima 29.5°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 15.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Professor Jamil: máxima 28.8°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rio Quente: máxima 27.8°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 13.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Varjão: máxima 28.8°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vicentinópolis: máxima 28.7°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Água Limpa: máxima 28.5°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.