A região Sul deve registrar instabilidade com possibilidade de pancadas de água neste sábado (5), mantendo marcas térmicas elevadas que registram média máxima de 33,38°C e mínima de 20,9°C. Entre os destaques de calor, Porteirão lidera as máximas com 34,4°C, seguida por Edéia e Indiara, ambas com 34,3°C. Já os menores termômetros do dia ocorrem em Buriti Alegre e Morrinhos, onde a temperatura mínima cai para 20,1°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região fica em torno de 62,94%, associado a uma probabilidade média de chuva de 34,62%. Os maiores índices de umidade concentram-se em Bom Jesus de Goiás, que atinge 83,0%, e Inaciolândia, com 82,0%. Essas mesmas localidades, juntas com Cachoeira Dourada, também lideram as chances de precipitação na região, alcançando a marca de 75,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 33,7°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 45,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 33,2°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 75,0%Buriti Alegre: máxima 32,1°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 55,0%Cachoeira Dourada: máxima 34,1°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 75,0%Caldas Novas: máxima 32,9°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 55,0%Cezarina: máxima 34,0°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 55,0%Cromínia: máxima 33,2°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Edealina: máxima 34,2°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 45,0%Edéia: máxima 34,3°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 50,0%Goiatuba: máxima 32,3°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 55,0%Inaciolândia: máxima 34,2°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Indiara: máxima 34,3°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 40,0%Itumbiara: máxima 33,6°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 70,0%Joviânia: máxima 33,1°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 50,0%Mairipotaba: máxima 33,7°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 45,0%Marzagão: máxima 33,5°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 45,0%Morrinhos: máxima 32,2°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 45,0%Panamá: máxima 32,6°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 65,0%Piracanjuba: máxima 32,9°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 55,0%Pontalina: máxima 33,4°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 55,0%Porteirão: máxima 34,4°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 55,0%Professor Jamil: máxima 33,7°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 55,0%Rio Quente: máxima 32,9°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 45,0%Varjão: máxima 33,0°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 55,0%Vicentinópolis: máxima 33,2°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 55,0%Água Limpa: máxima 33,3°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 50,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.