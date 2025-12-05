A região Sul terá grande chance de chuva para o tempo de sábado (6). As temperaturas máximas registrarão 28.3°C em Inaciolândia, 27.6°C em Porteirão e 27.5°C em Itumbiara. Já as mínimas mais baixas serão de 19.4°C em Morrinhos e 19.6°C em Buriti Alegre.A umidade média na região ficará em 84.85%, com a probabilidade média de chuva em 39.04%. Cidades como Aloândia, Cromínia e Edéia podem ter até 75.0% de chance de chuva. A umidade mais elevada será de 91.0% em Aloândia, Cezarina e Cromínia.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 25.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Buriti Alegre: máxima 25.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 27.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 26.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Cezarina: máxima 26.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Cromínia: máxima 25.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 25.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 27.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Goiatuba: máxima 25.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 15.0%Inaciolândia: máxima 28.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Indiara: máxima 26.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Itumbiara: máxima 27.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 26.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 25.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 26.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Morrinhos: máxima 24.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Panamá: máxima 25.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 15.0%Piracanjuba: máxima 25.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Pontalina: máxima 25.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 27.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Professor Jamil: máxima 25.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Rio Quente: máxima 26.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Varjão: máxima 26.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Vicentinópolis: máxima 25.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 26.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.