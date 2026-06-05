A região Sul terá um tempo com temperaturas amenas a quentes durante o dia e mais baixas à noite no sábado (6). As cidades mais quentes incluem Porteirão, com máxima de 27.7°C, Cachoeira Dourada e Edéia, ambas com 27.4°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Marzagão, atingindo 10.6°C, e Rio Quente, com 10.8°C.A umidade média na região será de 60.12%, com os maiores índices noturnos em Água Limpa (80.0%), Aloândia (78.0%) e Marzagão (78.0%). A probabilidade de chuva é baixa, com média de 3.75% na região. Algumas cidades podem ter uma chance ligeiramente maior de chuva durante o dia, como Aloândia, Cachoeira Dourada e Cromínia, todas com 10.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 26.3°C, mínima 11.7°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Buriti Alegre: máxima 25.0°C, mínima 11.7°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 11.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Dourada: máxima 27.4°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Caldas Novas: máxima 25.3°C, mínima 11.3°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cezarina: máxima 27.0°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cromínia: máxima 25.8°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Edealina: máxima 27.1°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Edéia: máxima 27.4°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Goiatuba: máxima 25.1°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Inaciolândia: máxima 27.1°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Indiara: máxima 27.3°C, mínima 11.8°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Itumbiara: máxima 26.4°C, mínima 12.5°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Joviânia: máxima 26.2°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mairipotaba: máxima 26.6°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Marzagão: máxima 25.8°C, mínima 10.6°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 10.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Morrinhos: máxima 25.2°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Panamá: máxima 25.3°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Piracanjuba: máxima 25.2°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Pontalina: máxima 26.1°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Porteirão: máxima 27.7°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Professor Jamil: máxima 26.0°C, mínima 11.7°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Rio Quente: máxima 25.1°C, mínima 10.8°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 10.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Varjão: máxima 26.1°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Vicentinópolis: máxima 26.5°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Água Limpa: máxima 25.8°C, mínima 11.4°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 11.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.