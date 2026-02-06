A região Sul terá grande chance de chuva no tempo para sábado (7). As temperaturas máximas mais elevadas serão registradas em Água Limpa e Marzagão, ambas com 29.2°C, e Porteirão com 28.9°C. As mínimas mais baixas serão de 20.1°C em Morrinhos e 20.2°C em Caldas Novas.A umidade média na região será de 86.4%, com Morrinhos alcançando 95.0%, Buriti Alegre e Caldas Novas 94.0%. A probabilidade média de chuva será de 53.85%, com Água Limpa, Buriti Alegre e Cachoeira Dourada apresentando os maiores índices de 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 28.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Buriti Alegre: máxima 28.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Cachoeira Dourada: máxima 28.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Caldas Novas: máxima 28.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Cezarina: máxima 28.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Cromínia: máxima 28.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Edealina: máxima 28.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Edéia: máxima 28.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Goiatuba: máxima 27.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Inaciolândia: máxima 28.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Indiara: máxima 28.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Itumbiara: máxima 28.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Joviânia: máxima 28.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Mairipotaba: máxima 28.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Marzagão: máxima 29.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Morrinhos: máxima 28.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Panamá: máxima 27.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Piracanjuba: máxima 28.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Pontalina: máxima 28.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Porteirão: máxima 28.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Professor Jamil: máxima 28.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Rio Quente: máxima 28.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Varjão: máxima 28.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Vicentinópolis: máxima 28.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Água Limpa: máxima 29.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.