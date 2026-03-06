A região Sul, para sábado (7), terá grande chance de chuva. As cidades mais quentes serão Inaciolândia (28.6°C), Cachoeira Dourada (28.0°C) e Porteirão (27.9°C). As cidades com o tempo mais frio serão Piracanjuba (19.9°C) e Morrinhos (20.1°C).A umidade média na região ficará em 86.04%, com Professor Jamil apresentando o maior índice de 95.0%. A probabilidade média de chuva para o tempo na região é de 58.85%, sendo as maiores probabilidades observadas em Itumbiara e Morrinhos, com 95.0%, e em Bom Jesus de Goiás, com 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 26.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 90.0%Buriti Alegre: máxima 26.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 90.0%Cachoeira Dourada: máxima 28.0°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Caldas Novas: máxima 26.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 85.0%Cezarina: máxima 26.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Cromínia: máxima 26.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 60.0%Edealina: máxima 26.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Edéia: máxima 27.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Goiatuba: máxima 27.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Inaciolândia: máxima 28.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 70.0%Indiara: máxima 27.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Itumbiara: máxima 27.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 95.0%Joviânia: máxima 26.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Mairipotaba: máxima 26.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Marzagão: máxima 26.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Morrinhos: máxima 25.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 95.0%Panamá: máxima 27.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Piracanjuba: máxima 25.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Pontalina: máxima 26.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 85.0%Porteirão: máxima 27.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 90.0%Professor Jamil: máxima 26.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Rio Quente: máxima 25.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 80.0%Varjão: máxima 26.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Vicentinópolis: máxima 26.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Água Limpa: máxima 26.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.