A região Sul terá altas temperaturas amanhã, sábado (9). As cidades mais quentes serão Cachoeira Dourada com máxima de 32.7°C, Inaciolândia com 32.3°C e Porteirão também com 32.3°C. As cidades com as temperaturas mais frias serão Cezarina com mínima de 18.1°C e Rio Quente com 18.5°C.A umidade na região terá uma média de 59.42%, com a cidade de Indiara registrando a maior umidade com 77.0%. As probabilidades de chuva serão baixas, com média de 10.38%, e as maiores probabilidades de tempo chuvoso se concentram em Bom Jesus de Goiás e Cachoeira Dourada, ambas com 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 31.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Buriti Alegre: máxima 30.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 32.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Caldas Novas: máxima 31.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 31.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 31.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 32.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 32.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 30.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 32.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 31.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 31.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 31.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 31.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 31.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 30.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 30.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 30.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 31.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 32.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 31.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 30.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 30.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 31.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 31.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.