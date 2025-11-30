A região Sul terá um tempo marcado por grande chance de chuva na segunda-feira (1). As cidades mais quentes esperam máximas de 36.1°C em Porteirão, 36.0°C em Joviânia e 35.7°C em Itumbiara. Já as cidades mais frias serão Morrinhos, com mínima de 20.7°C, e Aloândia, com 21.2°C.A umidade média na região Sul ficará em 56.27%, com Cezarina e Varjão registrando as maiores umidades à noite, ambas com 76.0%, seguidas por Piracanjuba com 75.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 31.35%, sendo que Aloândia, Cromínia e Edéia são as cidades com maior probabilidade de chuva à noite, todas com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 34.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 75.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 35.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Buriti Alegre: máxima 32.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Cachoeira Dourada: máxima 35.5°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 32.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Cezarina: máxima 33.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 65.0%Cromínia: máxima 34.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 75.0%Edealina: máxima 34.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 75.0%Edéia: máxima 34.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 75.0%Goiatuba: máxima 34.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Inaciolândia: máxima 35.2°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 20.0%Indiara: máxima 33.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 75.0%Itumbiara: máxima 35.7°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Joviânia: máxima 36.0°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 65.0%Mairipotaba: máxima 34.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 75.0%Marzagão: máxima 32.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 32.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Panamá: máxima 34.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Piracanjuba: máxima 32.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Pontalina: máxima 34.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 75.0%Porteirão: máxima 36.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Professor Jamil: máxima 32.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Rio Quente: máxima 32.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Varjão: máxima 33.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 65.0%Vicentinópolis: máxima 35.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 65.0%Água Limpa: máxima 32.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.