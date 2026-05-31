A região Sul terá um tempo com temperaturas amenas e sem grandes extremos para a segunda-feira (1). Cachoeira Dourada será a cidade mais quente, registrando 30.3°C. Edéia, com 29.7°C, e Porteirão, com 29.6°C, também apresentarão máximas notáveis. As mínimas mais baixas serão em Rio Quente, com 12.6°C, e Marzagão, com 13.0°C.A umidade do tempo na região Sul ficará em média em 61.83%, com cidades como Água Limpa, Aloândia e Rio Quente atingindo 76.0% de umidade noturna. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 8.46%. No entanto, Joviânia terá uma probabilidade de 40.0%, enquanto Aloândia e Professor Jamil registrarão 35.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.0°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Buriti Alegre: máxima 27.9°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.3°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caldas Novas: máxima 28.3°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cezarina: máxima 29.3°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 28.3°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 29.5°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Edéia: máxima 29.7°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 27.7°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Inaciolândia: máxima 29.1°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Indiara: máxima 29.4°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 29.5°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Joviânia: máxima 29.0°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Mairipotaba: máxima 29.1°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 28.7°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Morrinhos: máxima 27.9°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Panamá: máxima 28.0°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Piracanjuba: máxima 27.7°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 28.9°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Porteirão: máxima 29.6°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Professor Jamil: máxima 28.6°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 28.1°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 12.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Varjão: máxima 28.3°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 29.0°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Água Limpa: máxima 28.8°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 13.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.