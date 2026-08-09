A região Sul registra forte calor em todo o seu território nesta segunda-feira (10), com os termômetros alcançando marcas bastante elevadas durante a tarde. O pico de calor deve ocorrer em Cachoeira Dourada, onde a máxima atinge 37,0°C, seguida de perto por Porteirão, com 36,7°C, e Edéia, com 36,6°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas do dia serão registradas em Indiara, com 17,9°C, e Marzagão, que deve registrar 18,2°C nas primeiras horas.Em relação à umidade relativa do ar, o índice médio na região deve ficar em 38,46%, sendo que Inaciolândia apresenta o maior valor, com 59,0%, seguida por Água Limpa, com 58,0%. Quanto à possibilidade de chuva, o tempo segue predominantemente seco, com média regional de probabilidade de apenas 0,48%. As maiores chances de precipitação se concentram em Porteirão, com 10,0% de probabilidade, e em Edéia, que apresenta apenas 5,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 36,0°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 35,8°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti Alegre: máxima 34,7°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Dourada: máxima 37,0°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldas Novas: máxima 35,1°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cezarina: máxima 36,3°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cromínia: máxima 35,3°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edealina: máxima 36,4°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edéia: máxima 36,6°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Goiatuba: máxima 34,8°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inaciolândia: máxima 36,2°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Indiara: máxima 36,5°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itumbiara: máxima 36,2°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Joviânia: máxima 35,8°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mairipotaba: máxima 35,8°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Marzagão: máxima 35,6°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morrinhos: máxima 34,8°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Panamá: máxima 35,0°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piracanjuba: máxima 34,6°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pontalina: máxima 35,6°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porteirão: máxima 36,7°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Professor Jamil: máxima 35,6°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Quente: máxima 34,9°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Varjão: máxima 35,2°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vicentinópolis: máxima 35,8°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Limpa: máxima 35,3°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.