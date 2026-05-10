A região Sul para a segunda-feira (11) apresentará tempo com temperaturas amenas a moderadas. As cidades mais quentes incluem Mairipotaba, com máxima de 25.3°C, Cezarina, atingindo 25.1°C, e Edealina, com 25.0°C. Já as mínimas mais baixas serão observadas em Bom Jesus de Goiás, com 12.5°C, e Goiatuba, com 12.8°C.Em relação à umidade do tempo, a média regional será de 71.04%. As cidades com os maiores índices de umidade serão Piracanjuba, com 81.0%, Água Limpa, com 80.0%, e Buriti Alegre, também com 80.0%. A probabilidade de chuva na região Sul para o dia é baixa, com média de 9.13%. As maiores probabilidades de chuva ocorrem em Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás, todas com 10.0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 24.6°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 22.5°C, mínima 12.5°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 23.0°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 24.2°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 24.7°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cezarina: máxima 25.1°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 24.5°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Edealina: máxima 25.0°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Edéia: máxima 24.5°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Goiatuba: máxima 22.5°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 22.6°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 24.5°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 23.7°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 13.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 23.9°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 25.3°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Marzagão: máxima 24.7°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 24.0°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 22.3°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 24.3°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Pontalina: máxima 24.4°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 23.4°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 24.8°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Rio Quente: máxima 24.4°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Varjão: máxima 24.3°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 23.5°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 24.4°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 14.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.