A região Sul terá grande chance de chuva na segunda-feira (12), caracterizando o tempo para a data. As cidades mais quentes previstas são Inaciolândia, com máxima de 32.8°C, Porteirão com 32.7°C e Itumbiara atingindo 32.1°C. Já as menores temperaturas do tempo serão registradas em Piracanjuba e Professor Jamil, ambas com mínima de 19.5°C.Em relação à umidade, a média regional será de 69.27%. As cidades com maior umidade incluem Indiara, com 85.0%, e Cezarina e Edéia, ambas com 84.0%. Quanto à probabilidade de chuva, Itumbiara lidera com 75.0% de chance, seguida por Indiara com 65.0% e Morrinhos com 45.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Buriti Alegre: máxima 29.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.2°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Caldas Novas: máxima 29.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 29.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 29.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 29.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 31.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Goiatuba: máxima 29.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Inaciolândia: máxima 32.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Indiara: máxima 31.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Itumbiara: máxima 32.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Joviânia: máxima 30.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 29.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 29.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 28.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 29.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Piracanjuba: máxima 29.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 29.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 32.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Professor Jamil: máxima 29.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 29.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 29.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 30.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 29.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.