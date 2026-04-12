A região Sul, para a segunda-feira (13), apresenta um tempo com temperaturas amenas a quentes. As cidades mais quentes serão Porteirão, com máxima de 31.8°C, Inaciolândia, com 31.4°C, e Cachoeira Dourada, com 30.7°C. Já as menores temperaturas mínimas serão observadas em Caldas Novas, com 18.0°C, e Morrinhos, com 18.2°C.A umidade média na região será de 62.13%, com Professor Jamil registrando os maiores índices noturnos, atingindo 77.0%. Em relação à probabilidade de chuva, a média regional é de 8.27%. As maiores chances de chuva são esperadas em Vicentinópolis, com 25.0% durante o dia, e em Água Limpa e Marzagão, ambas com 20.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 30.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Buriti Alegre: máxima 29.0°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 29.1°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Cezarina: máxima 29.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 29.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Edealina: máxima 30.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Edéia: máxima 30.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 29.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Inaciolândia: máxima 31.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Indiara: máxima 30.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 30.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 30.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Mairipotaba: máxima 29.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Marzagão: máxima 29.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Morrinhos: máxima 28.9°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Panamá: máxima 29.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Piracanjuba: máxima 29.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Pontalina: máxima 29.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Porteirão: máxima 31.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Professor Jamil: máxima 29.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Rio Quente: máxima 29.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Varjão: máxima 29.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 29.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Água Limpa: máxima 29.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.