A região Sul terá uma segunda-feira (13) marcada pela ausência de chuva significativa e predomínio de sol, elevando as temperaturas ao longo do dia. Entre os destaques da tarde, Cachoeira Dourada desponta como o município mais quente, atingindo máxima de 27,9°C, acompanhada por Cezarina e Mairipotaba, que registram 27,7°C. Por outro lado, as primeiras horas do dia reservam marcas mais amenas, com Itumbiara registrando a menor mínima do período, com 11,7°C, seguida por Buriti Alegre, com 11,9°C.A umidade relativa do ar na região apresenta uma média de 63,42%, alcançando seu índice mais elevado no município de Inaciolândia, com 72,0%, seguido de perto por Água Limpa e Mairipotaba, ambos com 69,0%. Já a probabilidade média de chuva para o território é baixa, estimada em 10,29%, sendo que Caldas Novas apresenta a maior possibilidade de precipitação, com 40,0%, enquanto Cromínia e Piracanjuba indicam 35,0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 27,0°C, mínima 12,9°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 0,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 25,8°C, mínima 13,5°C | sensação térmica máx 26,2°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%Buriti Alegre: máxima 25,9°C, mínima 11,9°C | sensação térmica máx 26,5°C | sensação térmica mín 11,9°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Dourada: máxima 27,9°C, mínima 12,6°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%Caldas Novas: máxima 26,9°C, mínima 13,0°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 15,0%Cezarina: máxima 27,7°C, mínima 13,8°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 13,8°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Cromínia: máxima 27,0°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 0,0%Edealina: máxima 27,6°C, mínima 13,8°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 13,8°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Edéia: máxima 27,4°C, mínima 13,9°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 13,9°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Goiatuba: máxima 25,2°C, mínima 13,1°C | sensação térmica máx 26,0°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Inaciolândia: máxima 26,6°C, mínima 13,6°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%Indiara: máxima 27,4°C, mínima 13,2°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Itumbiara: máxima 27,2°C, mínima 11,7°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 11,7°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Joviânia: máxima 26,5°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Mairipotaba: máxima 27,7°C, mínima 13,6°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 0,0%Marzagão: máxima 27,1°C, mínima 12,0°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Morrinhos: máxima 26,2°C, mínima 13,8°C | sensação térmica máx 26,9°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Panamá: máxima 25,4°C, mínima 13,1°C | sensação térmica máx 26,1°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Piracanjuba: máxima 26,6°C, mínima 14,2°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 15,0%Pontalina: máxima 27,0°C, mínima 14,1°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Porteirão: máxima 27,0°C, mínima 14,1°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Professor Jamil: máxima 27,5°C, mínima 13,7°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 13,7°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 15,0%Rio Quente: máxima 26,8°C, mínima 12,9°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 12,9°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Varjão: máxima 26,8°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Vicentinópolis: máxima 26,4°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Água Limpa: máxima 27,0°C, mínima 12,1°C | sensação térmica máx 27,6°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.