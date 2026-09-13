A região Sul experimentará um dia ensolarado e de calor intenso nesta segunda-feira (14), sem grandes variações ou instabilidades significativas. Os termômetros devem registrar marcas elevadas, com destaque para as cidades de Cezarina, que pode atingir máxima de 32,9°C, Edealina, com 32,8°C, e Edéia, com 32,7°C. Já os menores índices do dia estão previstos para Buriti Alegre e Bom Jesus de Goiás, com mínimas de 17,5°C e 17,9°C, respectivamente.A umidade relativa do ar na região deve apresentar uma média de 59,02% ao longo do dia, registrando os patamares mais elevados, de até 71,0%, em Bom Jesus de Goiás e Buriti Alegre. A possibilidade de precipitação é bastante reduzida de forma geral, com média regional de 7,88%. A maior probabilidade de chuva se concentra em Itumbiara, com chance de apenas 20,0%, seguida por Água Limpa, com 15,0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 32,3°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 30,7°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Buriti Alegre: máxima 30,1°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Cachoeira Dourada: máxima 31,5°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Caldas Novas: máxima 31,7°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cezarina: máxima 32,9°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Cromínia: máxima 31,9°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Edealina: máxima 32,8°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Edéia: máxima 32,7°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Goiatuba: máxima 30,6°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Inaciolândia: máxima 31,0°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Indiara: máxima 32,6°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Itumbiara: máxima 31,5°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 5,0%Joviânia: máxima 31,7°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Mairipotaba: máxima 32,4°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Marzagão: máxima 31,8°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Morrinhos: máxima 30,9°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Panamá: máxima 30,6°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Piracanjuba: máxima 31,9°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Pontalina: máxima 32,1°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Porteirão: máxima 32,1°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Professor Jamil: máxima 32,4°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Rio Quente: máxima 31,6°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Varjão: máxima 32,0°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Vicentinópolis: máxima 31,6°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Água Limpa: máxima 31,5°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.