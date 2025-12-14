A região Sul, para a segunda-feira (15), terá grande chance de chuva. O tempo apresentará temperaturas máximas mais elevadas em Porteirão, que atingirá 30.8°C, seguido por Inaciolândia com 30.6°C e Cachoeira Dourada com 29.6°C. Já as menores temperaturas mínimas serão observadas em Morrinhos, com 21.0°C, e Buriti Alegre, com 21.3°C.A umidade média na região será de 87.19%, com os maiores índices registrados em Buriti Alegre e Morrinhos, ambos com 94.0%, e Água Limpa, com 93.0%. A probabilidade média de chuva alcançará 61.92%, sendo mais elevada em cidades como Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás, onde a probabilidade é de 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 28.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Buriti Alegre: máxima 27.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Cachoeira Dourada: máxima 29.6°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Caldas Novas: máxima 27.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Cezarina: máxima 27.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Cromínia: máxima 28.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Edealina: máxima 28.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Edéia: máxima 28.9°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Goiatuba: máxima 28.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Inaciolândia: máxima 30.6°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Indiara: máxima 27.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Itumbiara: máxima 29.6°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Joviânia: máxima 29.6°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Mairipotaba: máxima 28.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Marzagão: máxima 27.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Morrinhos: máxima 27.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Panamá: máxima 28.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Piracanjuba: máxima 27.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%Pontalina: máxima 28.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Porteirão: máxima 30.8°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Professor Jamil: máxima 27.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%Rio Quente: máxima 27.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Varjão: máxima 27.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Vicentinópolis: máxima 29.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Água Limpa: máxima 27.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.