A região Sul apresentará probabilidade de chuva como principal característica do tempo para a segunda-feira (15). As temperaturas mais elevadas serão registradas em Edealina com 29.3°C, seguida por Cezarina e Edéia, ambas com 29.2°C. Já as menores temperaturas ocorrerão em Rio Quente com 17.4°C e Buriti Alegre com 17.6°C.A umidade média na região será de 78.29%, com cidades como Água Limpa, Bom Jesus de Goiás e Buriti Alegre alcançando 91.0% de umidade. Em relação à chuva, a probabilidade média é de 19.62%. Contudo, cidades como Joviânia terão probabilidade de 55.0%, Bom Jesus de Goiás com 45.0% e Aloândia com 40.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 28.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Buriti Alegre: máxima 27.2°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Cachoeira Dourada: máxima 28.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Caldas Novas: máxima 27.8°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Cezarina: máxima 29.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Cromínia: máxima 28.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Edealina: máxima 29.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Edéia: máxima 29.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Goiatuba: máxima 27.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 27.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Indiara: máxima 29.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Itumbiara: máxima 28.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Joviânia: máxima 28.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Mairipotaba: máxima 29.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Marzagão: máxima 27.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 27.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 27.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 27.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Pontalina: máxima 28.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Porteirão: máxima 28.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Professor Jamil: máxima 28.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Rio Quente: máxima 27.5°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Varjão: máxima 28.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Vicentinópolis: máxima 28.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Água Limpa: máxima 27.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.