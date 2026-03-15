A região Sul terá grande chance de chuva nesta segunda-feira (16) como principal característica do tempo. As temperaturas máximas alcançarão 30.3°C em Inaciolândia, 30.2°C em Cachoeira Dourada e 29.9°C em Itumbiara, enquanto as mínimas serão de 20.3°C em Morrinhos e 20.3°C em Piracanjuba.\nA umidade média na região será de 83.37%, com cidades como Cezarina, Rio Quente e Varjão registrando até 94.0%. A probabilidade média de chuva é de 67.88%, destacando-se Panamá com 95.0%, Bom Jesus de Goiás com 90.0% e Cromínia também com 90.0% de chance de chuva.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Sul:\nAloândia: máxima 29.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%\nBom Jesus de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 80.0%