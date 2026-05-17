A região Sul terá um tempo com temperaturas variadas na segunda-feira (18), sendo esta a característica principal do tempo. As cidades mais quentes serão Cezarina, com máxima de 29.2°C, Professor Jamil, com 29.1°C, e Edealina, também com 29.1°C. Já as mais frias incluem Bom Jesus de Goiás, com mínima de 18.4°C, e Panamá, com 18.9°C.Em relação à umidade, os índices serão elevados, com média de 77.92% na região. Bom Jesus de Goiás, por exemplo, terá umidade de até 92.0%. A probabilidade de chuva é moderada, com a média regional em 20.0%. As cidades com maior chance de chuva são Panamá (50.0%), Cachoeira Dourada (45.0%) e Bom Jesus de Goiás (40.0%).Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 28.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 27.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 27.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 29.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 29.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Cromínia: máxima 28.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Edealina: máxima 29.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 28.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 26.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 26.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 28.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 27.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 27.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Mairipotaba: máxima 29.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Marzagão: máxima 28.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 27.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 26.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 28.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 28.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 27.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Professor Jamil: máxima 29.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Rio Quente: máxima 28.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Varjão: máxima 28.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 27.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 28.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.