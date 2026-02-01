A região Sul terá grande chance de chuva para a segunda-feira (2). As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Cezarina, Inaciolândia e Varjão, todas com 27.4°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas são previstas para Morrinhos, com 20.9°C, e Buriti Alegre, com 21.1°C.A umidade média na região será de 90.08%, com cidades como Joviânia, Morrinhos e Vicentinópolis podendo apresentar umidade de até 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 53.65%, com os maiores índices registrados em Cachoeira Dourada, com 85.0%, e Aloândia e Bom Jesus de Goiás, ambas com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 25.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Buriti Alegre: máxima 26.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Cachoeira Dourada: máxima 26.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Caldas Novas: máxima 25.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Cezarina: máxima 27.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Cromínia: máxima 25.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Edealina: máxima 25.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Edéia: máxima 27.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Goiatuba: máxima 26.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Inaciolândia: máxima 27.4°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Indiara: máxima 27.2°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Itumbiara: máxima 26.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Joviânia: máxima 26.4°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Mairipotaba: máxima 25.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Marzagão: máxima 26.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Morrinhos: máxima 25.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Panamá: máxima 26.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Piracanjuba: máxima 25.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Pontalina: máxima 25.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Porteirão: máxima 26.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Professor Jamil: máxima 25.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Rio Quente: máxima 25.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Varjão: máxima 27.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Vicentinópolis: máxima 25.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Água Limpa: máxima 26.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.