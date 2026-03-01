A região Sul terá um tempo com temperaturas amenas a quentes na segunda-feira (2). As máximas atingirão 30.5°C em Inaciolândia, seguida por Cachoeira Dourada e Porteirão, ambas com 30.2°C. As mínimas serão de 18.5°C em Piracanjuba e 18.6°C em Professor Jamil.A umidade média na região será de 73.46%. Cidades como Caldas Novas e Professor Jamil registrarão os maiores índices, ambos com 86.0%, e Cachoeira Dourada com 85.0%. A probabilidade de chuva média é baixa, de 4.42%. As maiores probabilidades pontuais são de 25.0% em Joviânia e Panamá, e 15.0% em Buriti Alegre.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Buriti Alegre: máxima 29.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Caldas Novas: máxima 29.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cezarina: máxima 29.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cromínia: máxima 29.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Edealina: máxima 29.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Edéia: máxima 29.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Goiatuba: máxima 29.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Inaciolândia: máxima 30.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Indiara: máxima 29.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Itumbiara: máxima 30.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Joviânia: máxima 29.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Mairipotaba: máxima 29.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Marzagão: máxima 29.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Morrinhos: máxima 28.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Panamá: máxima 29.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Piracanjuba: máxima 29.0°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Pontalina: máxima 29.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Porteirão: máxima 30.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Professor Jamil: máxima 29.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rio Quente: máxima 29.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Varjão: máxima 29.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Vicentinópolis: máxima 29.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Água Limpa: máxima 29.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.