A região Sul apresentará tempo estável e predominantemente quente para a segunda-feira (20), sendo esta a principal característica do tempo para o dia. As cidades mais quentes incluem Porteirão, com máxima de 32.3°C, Inaciolândia, alcançando 32.2°C, e Cachoeira Dourada, com 31.9°C. As temperaturas mais amenas serão registradas em Piracanjuba, com mínima de 19.3°C, e Marzagão, com 19.4°C.A umidade média regional ficará em 57.81%. As cidades com maiores índices de umidade são Cachoeira Dourada (73.0%), Inaciolândia (72.0%) e Água Limpa (70.0%). A probabilidade de tempo chuvoso na região é baixa, com média de 7.6%. As maiores probabilidades de chuva são observadas em Itumbiara e Panamá, ambas com 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 31.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 30.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 31.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 31.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 30.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 31.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 31.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 31.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 30.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 32.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 31.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 31.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 31.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 31.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 31.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 31.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 31.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 30.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 31.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 32.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 31.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 31.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 30.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 31.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 31.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.