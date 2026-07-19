A região Sul terá uma segunda-feira (20) de sol constante e termômetros elevados ao longo do dia, com marcas que sobem rapidamente. Entre as cidades que devem registrar as temperaturas mais altas do período estão Porteirão, com máxima de 31,6°C, além de Edéia e Inaciolândia, ambas com 31,5°C. Por outro lado, as menores temperaturas do início do dia ficam por conta de Marzagão, com mínima de 13,4°C, e Água Limpa, com 13,8°C.A umidade relativa do ar na região deve registrar uma média de 44,58%, sendo que os maiores índices estimados para o dia ocorrem em Água Limpa, com 65,0%, e em Marzagão, com 61,0%. Já a probabilidade média de chuva para este início de semana é de 0,0%, o que confirma a permanência do tempo seco em todos os municípios.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 30,2°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 31,0°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti Alegre: máxima 28,8°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Dourada: máxima 31,3°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldas Novas: máxima 28,7°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 14,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cezarina: máxima 30,8°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cromínia: máxima 29,8°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edealina: máxima 31,1°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edéia: máxima 31,5°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiatuba: máxima 29,1°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inaciolândia: máxima 31,5°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Indiara: máxima 31,5°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itumbiara: máxima 30,4°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Joviânia: máxima 30,2°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mairipotaba: máxima 30,7°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Marzagão: máxima 29,1°C, mínima 13,4°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morrinhos: máxima 28,9°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Panamá: máxima 29,4°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piracanjuba: máxima 28,7°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pontalina: máxima 30,3°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porteirão: máxima 31,6°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Professor Jamil: máxima 29,9°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Quente: máxima 28,6°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Varjão: máxima 30,0°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vicentinópolis: máxima 30,5°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Limpa: máxima 29,1°C, mínima 13,8°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 13,8°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.