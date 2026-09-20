A região Sul terá uma segunda-feira (21) de calor intenso, com termômetros que devem registrar marcas elevadas na maioria dos municípios. Entre os destaques, Porteirão deve registrar a temperatura mais alta, com máxima de 37,5°C, seguido de perto por Inaciolândia, com 37,3°C, e Cachoeira Dourada, que pode atingir 37,1°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas no período devem ser registradas em Professor Jamil, com 20,4°C, e Cezarina, com 20,9°C.O tempo na região se caracterizará pela baixa umidade relativa, que apresentará uma média de 35,52%, tendo Marzagão com o maior índice de 47,0%. Além disso, as chances de chuva serão bastante reduzidas no decorrer do dia, com uma probabilidade média regional de 6,92%, embora municípios como Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás apareçam com as maiores chances de precipitação, registrando 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 36,3°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 36,1°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Buriti Alegre: máxima 34,8°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Cachoeira Dourada: máxima 37,1°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Caldas Novas: máxima 35,3°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Cezarina: máxima 36,7°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Cromínia: máxima 35,7°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Edealina: máxima 36,9°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edéia: máxima 36,9°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Goiatuba: máxima 35,2°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Inaciolândia: máxima 37,3°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Indiara: máxima 36,7°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Itumbiara: máxima 36,4°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Joviânia: máxima 35,7°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Mairipotaba: máxima 36,4°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Marzagão: máxima 35,9°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Morrinhos: máxima 34,9°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Panamá: máxima 35,5°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Piracanjuba: máxima 35,4°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Pontalina: máxima 36,1°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Porteirão: máxima 37,5°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Professor Jamil: máxima 36,2°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Rio Quente: máxima 35,4°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Varjão: máxima 35,6°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Vicentinópolis: máxima 35,8°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Água Limpa: máxima 36,0°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.