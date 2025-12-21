A região Sul para segunda-feira (22) terá um tempo ameno como característica principal. As temperaturas máximas alcançarão 31.2°C em Edéia, 31.1°C em Indiara e Porteirão. As cidades mais frias serão Cezarina e Morrinhos, ambas com mínimas de 19.3°C.\nA umidade do tempo na região terá uma média de 73.62%. As cidades com maior umidade são Cezarina e Varjão, ambas com 87.0%, seguidas por Indiara com 85.0%. A probabilidade de chuva é de 15.87% em média para a região. Cezarina, Edéia e Indiara apresentam as maiores probabilidades de chuva, com 35.0% cada.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Sul:\nÁgua Limpa: máxima de 29.6°C, mínima de 19.4°C\nAloândia: máxima 30.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%