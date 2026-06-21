A região Sul apresenta tempo com temperaturas amenas a quentes, para a segunda-feira (22), com máximas em Cachoeira Dourada (30.9°C), Inaciolândia (30.5°C) e Porteirão (30.5°C). As mínimas serão sentidas em Marzagão (15.7°C) e Rio Quente (16.1°C).A umidade média na região ficará em 67.1%, com as maiores taxas noturnas em Aloândia (83.0%) e Indiara (82.0%). A probabilidade média de chuva é baixa, com 5.67%, embora algumas localidades como Indiara (25.0%), Cezarina (20.0%) e Varjão (20.0%) possam registrar chances um pouco maiores durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.7°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Buriti Alegre: máxima 28.7°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.9°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Caldas Novas: máxima 28.7°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cezarina: máxima 29.8°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Cromínia: máxima 28.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Edealina: máxima 30.1°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Edéia: máxima 30.2°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Goiatuba: máxima 28.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Inaciolândia: máxima 30.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Indiara: máxima 30.0°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Itumbiara: máxima 30.2°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Joviânia: máxima 29.4°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Mairipotaba: máxima 29.6°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Marzagão: máxima 29.2°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Morrinhos: máxima 28.4°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Panamá: máxima 28.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Piracanjuba: máxima 28.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Pontalina: máxima 29.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Porteirão: máxima 30.5°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Professor Jamil: máxima 29.3°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Rio Quente: máxima 28.4°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Varjão: máxima 28.9°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Vicentinópolis: máxima 29.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Água Limpa: máxima 29.3°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.