A região Sul apresentará grande chance de chuva na segunda-feira (23), sendo esta a principal característica do tempo. As temperaturas mais elevadas serão observadas em Inaciolândia, com máxima de 26.7°C, Cachoeira Dourada com 26.4°C e Itumbiara registrando 26.3°C. Para as menores temperaturas, Piracanjuba e Varjão terão mínimas de 20.0°C.A umidade média na região será de 88.73%, com destaque para Aloândia, onde a umidade pode alcançar 95.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 57.6%. Algumas cidades, no entanto, terão índices de probabilidade de chuva mais elevados, como Edealina, com 90.0%, e Cachoeira Dourada e Mairipotaba, ambas com 70.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 25.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Buriti Alegre: máxima 25.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Cachoeira Dourada: máxima 26.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Caldas Novas: máxima 25.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Cezarina: máxima 24.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Cromínia: máxima 24.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Edealina: máxima 25.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 90.0%Edéia: máxima 25.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Goiatuba: máxima 24.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 60.0%Inaciolândia: máxima 26.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Indiara: máxima 25.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Itumbiara: máxima 26.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Joviânia: máxima 24.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Mairipotaba: máxima 24.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Marzagão: máxima 25.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Morrinhos: máxima 24.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Panamá: máxima 25.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 60.0%Piracanjuba: máxima 24.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Pontalina: máxima 25.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Porteirão: máxima 26.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 70.0%Professor Jamil: máxima 24.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Rio Quente: máxima 25.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Varjão: máxima 24.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Vicentinópolis: máxima 25.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Água Limpa: máxima 25.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.