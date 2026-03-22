A região Sul para a segunda-feira (23) apresentará altas temperaturas. As cidades mais quentes incluem Inaciolândia, com máxima de 31.7°C, Porteirão com 31.5°C e Aloândia com 31.3°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Piracanjuba, com mínima de 19.7°C, e Caldas Novas, com 19.9°C.A umidade média na região será de 66.38%, com Cachoeira Dourada registrando o maior índice, alcançando 80.0%. A probabilidade de chuva para a região é de 11.35%, sendo Goiatuba a cidade com a maior probabilidade, atingindo 40.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 31.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 20.0%Buriti Alegre: máxima 29.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira Dourada: máxima 31.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 20.0%Caldas Novas: máxima 30.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 30.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 30.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 30.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 30.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 30.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Inaciolândia: máxima 31.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Indiara: máxima 30.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 31.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 25.0%Joviânia: máxima 31.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 30.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 30.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 30.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 30.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Piracanjuba: máxima 29.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 30.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 31.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Professor Jamil: máxima 30.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 30.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 30.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 30.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 30.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.