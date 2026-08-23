A região Sul registrará predomínio de sol e calor nesta segunda-feira (24), com média máxima alcançando 34,28°C. A tarde promete ser quente, especialmente em Cachoeira Dourada, que deve registrar máxima de 35,5°C, seguida por Bom Jesus de Goiás e Edéia, ambas com 35,0°C. Por outro lado, o amanhecer terá marcas mais amenas em Indiara, com mínima de 15,8°C, e Itumbiara, com 15,9°C, definindo a média mínima regional em 17,68°C.Em relação aos índices de umidade, a média da região ficará em 29,54%, sendo que os maiores valores de umidade são esperados em Água Limpa, com 42,0%, e Inaciolândia, com 41,0%. Já a probabilidade média de chuva para este início de semana é de apenas 7,12%, com os maiores índices de possibilidade de precipitação, de 10,0%, previstos para Água Limpa, Buriti Alegre e Cachoeira Dourada.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 34,4°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 35,0°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 20,0% | umidade noite 28,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Buriti Alegre: máxima 33,4°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Cachoeira Dourada: máxima 35,5°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Caldas Novas: máxima 33,7°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Cezarina: máxima 34,5°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Cromínia: máxima 33,7°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Edealina: máxima 35,0°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Edéia: máxima 35,0°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Goiatuba: máxima 33,4°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Inaciolândia: máxima 35,0°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 16,1°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Indiara: máxima 34,9°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Itumbiara: máxima 34,8°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Joviânia: máxima 34,5°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Mairipotaba: máxima 34,6°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Marzagão: máxima 34,1°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Morrinhos: máxima 33,8°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 23,6°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Panamá: máxima 33,7°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 21,0% | umidade noite 31,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Piracanjuba: máxima 33,2°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Pontalina: máxima 34,3°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Porteirão: máxima 34,8°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Professor Jamil: máxima 34,0°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Rio Quente: máxima 33,7°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Varjão: máxima 33,7°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 23,6°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 31,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Vicentinópolis: máxima 34,8°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 23,6°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 30,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Água Limpa: máxima 33,9°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.