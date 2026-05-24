A região Sul apresentará altas temperaturas na segunda-feira (25). As temperaturas máximas serão notáveis, com Cachoeira Dourada registrando 30.8°C, Porteirão 30.5°C e Edéia 30.4°C. As mínimas mais amenas serão observadas em Rio Quente, com 17.1°C, e Marzagão, com 17.3°C.\nA umidade média na região será de 67.12%, com cidades como Água Limpa e Rio Quente atingindo 83.0%. A probabilidade de chuva permanece baixa, com uma média de 10.19%, e o maior índice de 20.0% é esperado para Inaciolândia.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Sul:\nAloândia: máxima 29.6°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%\nBom Jesus de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%