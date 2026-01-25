A região Sul terá grande chance de chuva na segunda-feira (26). As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Porteirão, com 29.6°C, seguida por Edéia, com 28.8°C, e Inaciolândia, com 28.6°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Buriti Alegre, com 20.0°C, e Goiatuba, com 20.2°C.A umidade média na região será de 85.42%, com destaque para Buriti Alegre (93.0%), Aloândia (92.0%) e Cezarina (92.0%) com os maiores índices. A probabilidade média de chuva é de 44.71%, porém cidades como Água Limpa, Buriti Alegre e Cachoeira Dourada apresentam 75.0% de probabilidade de chuva durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 27.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 27.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira Dourada: máxima 27.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Caldas Novas: máxima 26.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 28.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Cromínia: máxima 27.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Edealina: máxima 27.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Edéia: máxima 28.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Goiatuba: máxima 26.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Inaciolândia: máxima 28.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 28.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Itumbiara: máxima 27.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Joviânia: máxima 28.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Mairipotaba: máxima 27.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Marzagão: máxima 27.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 26.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Panamá: máxima 26.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Piracanjuba: máxima 27.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Pontalina: máxima 27.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Porteirão: máxima 29.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Professor Jamil: máxima 27.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Rio Quente: máxima 26.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 28.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Vicentinópolis: máxima 27.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Água Limpa: máxima 27.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.