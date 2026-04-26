A região Sul terá tempo quente para a segunda-feira (27), com temperaturas elevadas em diversas localidades. As cidades mais quentes serão Porteirão, alcançando 32.6°C, Inaciolândia com 32.1°C e Indiara com 31.8°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Piracanjuba e Professor Jamil, ambas com 18.2°C.A umidade média na região será de 54.75%, com os maiores índices de umidade noturna em Cachoeira Dourada e Inaciolândia, chegando a 70.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em 8.27%, com Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás apresentando as maiores chances, de 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 31.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 30.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cachoeira Dourada: máxima 31.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 31.0°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 31.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 31.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 31.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 31.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 30.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 32.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 31.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 31.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 31.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 31.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 31.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 30.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 31.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 30.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 31.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 32.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 31.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 31.1°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 30.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 31.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 31.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.