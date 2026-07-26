A região Sul terá, nesta segunda-feira (27), um dia ensolarado e sem qualquer previsão de chuva, registrando marcas térmicas variadas nos termômetros locais. O calor se destaca de forma mais intensa em Edéia, com máxima de 33,3°C, seguida por Indiara e Porteirão, ambas atingindo 33,2°C. Por outro lado, o amanhecer registra temperaturas amenas, com mínimas que chegam a 14,0°C em Marzagão e 14,6°C em Água Limpa.A umidade relativa do ar na região apresenta média de 48,71%, tendo os maiores índices concentrados no município de Água Limpa, com máxima de 70,0%, além de Aloândia e Marzagão, que registram 66,0%. Quanto à possibilidade de chuva, o índice de precipitação permanece zerado em 0,0% para todo o território, inclusive em localidades como Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás, reforçando o cenário de tempo firme.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 32,0°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti Alegre: máxima 30,4°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 15,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Dourada: máxima 32,7°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldas Novas: máxima 30,6°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cezarina: máxima 32,8°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cromínia: máxima 31,6°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edealina: máxima 32,9°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edéia: máxima 33,3°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiatuba: máxima 30,9°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inaciolândia: máxima 32,4°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Indiara: máxima 33,2°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itumbiara: máxima 31,8°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Joviânia: máxima 32,0°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mairipotaba: máxima 32,5°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Marzagão: máxima 31,0°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morrinhos: máxima 30,7°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Panamá: máxima 31,0°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piracanjuba: máxima 30,8°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pontalina: máxima 32,1°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porteirão: máxima 33,2°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Professor Jamil: máxima 31,8°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Quente: máxima 30,6°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 14,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Varjão: máxima 32,0°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vicentinópolis: máxima 32,3°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Limpa: máxima 30,9°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 14,6°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.